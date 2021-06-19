Александр Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на президентских выборах в Иране

Новости Ирана. В Иране на выборах президента победу одержал председатель Верховного суда Ибрагим Раиси. В голосовании приняли участие более 28 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. В Иране на выборах президента победу одержал председатель Верховного суда Ибрагим Раиси. В голосовании приняли участие более 28 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раиси набрал почти 18 миллионов голосов. Политологи считают его радикальным консерватором, антизападником и антиамериканистом.
На пост главы государства претендовали четыре кандидата. Изначально претендентов было семеро, но за несколько дней до голосования трое сняли свои кандидатуры.
С победой на выборах президента Ирана Ибрагима Раиси поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, ваш богатый управленческий опыт станет хорошей поддержкой на этом ответственном посту. Надеюсь, что во главе с вами Иран сможет преодолеть все внешние препятствия, достигнуть значительного прогресса в социально-экономическом развитии, а многолетние дружественные отношения с Беларусью продолжат крепнуть и расширяться по всем направлениям.