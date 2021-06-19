Александр Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на президентских выборах в Иране

Новости Ирана. В Иране на выборах президента победу одержал председатель Верховного суда Ибрагим Раиси. В голосовании приняли участие более 28 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раиси набрал почти 18 миллионов голосов. Политологи считают его радикальным консерватором, антизападником и антиамериканистом.

На пост главы государства претендовали четыре кандидата. Изначально претендентов было семеро, но за несколько дней до голосования трое сняли свои кандидатуры.

С победой на выборах президента Ирана Ибрагима Раиси поздравил Александр Лукашенко.