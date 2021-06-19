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В Париже открылся Диснейленд. Европа постепенно выходит из карантина

19 июня 2021 12:56
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Европа выходит из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Испании выходные 19-20 июня станут последними, когда нужно соблюдать масочный режим. С 26 июня в стране разрешат не носить маски на улицах.

В Париже открылся Диснейленд. Европа постепенно выходит из карантина-1

А во Франции это ограничение уже снято. В Париже открылся Диснейленд, который не работал полгода. Правда, посетителей пускают по заранее забронированным билетам, чтобы парк был заполнен только на треть.

В Париже открылся Диснейленд. Европа постепенно выходит из карантина-4

В Австрии власти через две недели снимут большинство ограничений на массовые мероприятия.

# Коронавирус # Фотофакт

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