В Париже открылся Диснейленд. Европа постепенно выходит из карантина

Европа выходит из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Испании выходные 19-20 июня станут последними, когда нужно соблюдать масочный режим. С 26 июня в стране разрешат не носить маски на улицах.

А во Франции это ограничение уже снято. В Париже открылся Диснейленд, который не работал полгода. Правда, посетителей пускают по заранее забронированным билетам, чтобы парк был заполнен только на треть.