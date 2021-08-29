Посольство Китая: надеемся, что правительство Литвы предпримет конкретные действия для «исправления своей ошибки»

В программе «Неделя» на СТВ новая рубрика «Вокруг на 360 градусов», или новости стран, которые нас окружают.

Евгений Поболовец, СТВ:

Начнем с России. Там готовят законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы социальных сетей и видеохостингов. Часто бывает так: ребенок смотрит видео о распаковке киндер-сюрприза, например, а потом вдруг ему включается другое видео. Экстремистское. И включается оно автоматически по непонятным нам алгоритмам. Таких случаев очень много, потому есть смысл предусмотреть возможность отключения рекомендательных алгоритмов.

Движемся дальше по часовой. Украина. Несколько кадров с прошедшего там Дня Незалежності. Вот такие гарные украинские хлопцы были на том марше, вот так встречали бывшего президента Порошенко.

Зеленка, правда, оказалась зеленой, а не жовтой и не блакитний. Странная тяга к этому цвету, если подумать. Ну и новость этого дня: пять пострадавших в результате перестрелки возле кафе в Запорожье. А говорите, 90-е давно прошли.

Польша. Оттуда все чаще приходят новости из области околонаучной фантастики. Причем это не наша оценка, а мнение самих поляков. Именно так они отреагировали на заявление Моравецкого: благодаря «Польскому ладу» (это правительственная программа развития страны) Польша в ближайшие 10 лет догонит и перегонит лучшие страны мира. Были и другие высказывания. Вот еще одно: «Вы уже шесть лет, пока находитесь у власти, не можете нормально реализовать ни один проект. Единственное, что вы умеете, так это гонять бабушек и женщин на митингах. Вы точно сошли с ума». Еще раз – это не наша оценка. Это поляки так пишут.

А вот Латвия начинает пожинать плоды санкционного бумеранга. Транзитная отрасль страны страдает от санкций, ранее введенных в отношении Беларуси. Из-за санкций латвийские компании могут работать с белорусскими исключительно в рамках действующих договоров, новые заключать нельзя. Причем альтернативы белорусским нефтепродуктам у латвийских терминалов нет. Так не мы считаем, а исполнительный директор «Балтийской ассоциации – транзит и логистика» Иварс Ландманис.