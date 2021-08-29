Во Франции прошло более 220 демонстраций против обязательной вакцинации и санпропусков

В «демократической» Европе по-прежнему не все так тихо. Продолжаются массовые демонстрации. На улицы Парижа вышли порядка 160 тысяч человек. Они выступают против обязательной вакцинации и «зеленых паспортов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно зону действия санитарного пропуска во Франции снова расширили. Теперь надо иметь двухмерный штрихкод, чтобы посещать кафе, музеи и другие общественные места. Всего по стране прошло более 220 демонстраций. Они носили мирный характер. Участники скандировали призывы к свободе и осуждали «санитарную диктатуру» властей.

По данным МВД Франции, во время шествий по стране были задержаны 16 человек за нарушение порядка, а также насилие в отношении полицейских. 13 сотрудников полиции пострадали в Марселе.