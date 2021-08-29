Во Франции прошло более 220 демонстраций против обязательной вакцинации и санпропусков
В «демократической» Европе по-прежнему не все так тихо. Продолжаются массовые демонстрации. На улицы Парижа вышли порядка 160 тысяч человек. Они выступают против обязательной вакцинации и «зеленых паспортов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно зону действия санитарного пропуска во Франции снова расширили. Теперь надо иметь двухмерный штрихкод, чтобы посещать кафе, музеи и другие общественные места. Всего по стране прошло более 220 демонстраций. Они носили мирный характер. Участники скандировали призывы к свободе и осуждали «санитарную диктатуру» властей.
По данным МВД Франции, во время шествий по стране были задержаны 16 человек за нарушение порядка, а также насилие в отношении полицейских. 13 сотрудников полиции пострадали в Марселе.
Уже четвертую неделю подряд численность протестующих во Франции сокращается. Пик протестной активности пришелся на 14 августа. Тогда на демонстрации по всей стране вышли около 240 тысяч человек.
28 августа волнения коснулись и улиц Лондона. Там противники вакцинации устроили марш, который парализовал движение в центре. В Берлине и Нью-Йорке аналогичные ситуации.