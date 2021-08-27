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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Казахстана в связи с ЧП на военном складе и гибелью людей

27 августа 2021 19:50
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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с чрезвычайным происшествием в Байзакском районе президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Беларуси с большой горечью и скорбью восприняли известие о взрывах на военном складе, повлекших гибель и ранения людей. От всего белорусского народа и себя лично выражаю слова поддержки вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении.

Взрыв на военном складе в Казахстане. Погибли пять человек, пострадали около 100

Напомним, 26 августа на военных складах с боеприпасами под Таразом в Казахстане произошел пожар, а позже были зафиксированы взрывы. Известно как минимум о 12 погибших, десятки человек пострадали. Среди них ликвидаторы пожара, военнослужащие, сотрудники служб ЧС.

# Взрыв # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев

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