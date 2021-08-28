В Афинах +30°C, в Москве +22°C. Погода в Европе на неделю с 30 августа по 5 сентября

В Париже синоптики обещают солнечную погоду, столбик термометра здесь покажет +19 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет без осадков, температура воздуха +20 °C. В Риме до +29 °C, также без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +28 °C.

В столице Болгарии +26 °C, солнечно. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +34 °C. В Афинах обещают +30 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют до +21 °C, без осадков, в Вильнюсе +15 °C и дождь. Дождливо будет в Варшаве, до +20 °C. В Киеве температура повыше – до +30 °C, ожидается дождь. В Москве столбики термометров покажут +22 °C.