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ЕС и США начали финансировать Польшу за её военную помощь Киеву

08 января 2023 08:47
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Новости Польши. Польша начала получать деньги от Евросоюза и США за военную помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, благодаря поставкам оружия киевскому режиму в Польшу вновь начали поступать деньги из американских и европейских фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЕС и США начали финансировать Польшу за её военную помощь Киеву-1

Премьер-министр также добавил, что местное правительство ведет обсуждение того, как приобрести технику в качестве замены отправленной в Украину. Стоит отметить, что в последние месяцы Польша начала терять энтузиазм касательно поддержки Киева. Так, ранее Варшава отказалась поддерживать финансирование Украины ЕС суммой в 18 миллиардов евро. Польша заблокировала соответствующий пакет решений. Однако позже возражения были сняты. Видимо, деньги из американских и европейских фондов уж очень заманчивое предложение. Ради них можно и отказаться от ранее принятых решений.  

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# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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