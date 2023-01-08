ЕС и США начали финансировать Польшу за её военную помощь Киеву

Новости Польши. Польша начала получать деньги от Евросоюза и США за военную помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, благодаря поставкам оружия киевскому режиму в Польшу вновь начали поступать деньги из американских и европейских фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр также добавил, что местное правительство ведет обсуждение того, как приобрести технику в качестве замены отправленной в Украину. Стоит отметить, что в последние месяцы Польша начала терять энтузиазм касательно поддержки Киева. Так, ранее Варшава отказалась поддерживать финансирование Украины ЕС суммой в 18 миллиардов евро. Польша заблокировала соответствующий пакет решений. Однако позже возражения были сняты. Видимо, деньги из американских и европейских фондов уж очень заманчивое предложение. Ради них можно и отказаться от ранее принятых решений.