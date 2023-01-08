В Мексике в метро столкнулись два поезда, погиб человек

Новости Мексики. Один человек погиб, еще 57 пострадали. В столице Мексики в метро столкнулись два поезда. На месте происшествия работают полицейские, медики и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вагонах после аварии были заблокированы четыре человека. Их удалось спасти. А все раненые были доставлены в больницу Мехико. При этом сведений об их состоянии обнародовано не было. Сейчас движение по ветке, на которой произошла авария, заблокировано. Одной из основных версий произошедшего называют неправильное техническое обслуживание метрополитена. Правоохранители ведут расследование инцидента.