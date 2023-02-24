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Посол Беларуси в Сирии: Беларусь может принять участие в постконфликтном восстановлении Алеппо

24 февраля 2023 07:04
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Новости Сирии. Беларусь может принять участие в постконфликтном восстановлении Алеппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил посол нашей страны в Сирии. Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждались накануне с официальными лицами сирийской провинции.  

Посол Беларуси в Сирии: Беларусь может принять участие в постконфликтном восстановлении Алеппо-1

Свое доброжелательное отношение к этой арабской республике Минск демонстрировал не единожды. Один из последних примеров – отправка гуманитарной миссии для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. В Алеппо уже больше недели работают наши военные медики. 23 февраля полевой госпиталь посетил руководитель белорусской дипмиссии в Сирии.  

Посол Беларуси в Сирии: Беларусь может принять участие в постконфликтном восстановлении Алеппо-4

Юрий Слука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии:  
То, что мы сегодня увидели, как организована профессиональная деятельность белорусских медиков, в достаточной степени доставляет мало того, что гордость за доблестную военно-медицинскую службу Республики Беларусь, но и в целом за нашу страну, которая в трудный момент для Сирийской Арабской Республики нашла возможность и в очередной момент подставила свое крепкое надежное плечо сирийским друзьям.  

Посол Беларуси в Сирии: Беларусь может принять участие в постконфликтном восстановлении Алеппо-7

Ожидается, что командировка военных медиков в Сирию продлится месяц. За это время специалисты смогут оказать помощь тысячам жителей страны. В госпитале работают несколько профильных отделений, в том числе оперблок и реанимация.  

Посол Беларуси в Сирии: Беларусь может принять участие в постконфликтном восстановлении Алеппо-10

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# Беларусь-Сирия # Юрий Слука # Новости Сирии # Фотофакт

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