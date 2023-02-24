Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о принципах мира по Украине.

Согласно резолюции, авторы придерживаются украинского взгляда на «справедливый и прочный мир», пишет РИА Новости. Отмечается, что в документе нет пункта с призывом начать переговоры для скорейшего достижения мира. В отношении Российской Федерации резолюция требует, чтобы войска незамедлительно покинули территории Украины.

За резолюцию голоса отдало сто сорок одно государство. Семь стран не поддержали документ, тридцать две – воздержались.

Нынешняя резолюция, принятая Генассамблеей Организации Объединенных Наций против России с момента начала СВО, уже шестая по счету.