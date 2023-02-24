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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

24 февраля 2023 06:23
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Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о принципах мира по Украине. 

Согласно резолюции, авторы придерживаются украинского взгляда на «справедливый и прочный мир», пишет РИА Новости. Отмечается, что в документе нет пункта с призывом начать переговоры для скорейшего достижения мира. В отношении Российской Федерации резолюция требует, чтобы войска незамедлительно покинули территории Украины. 

За резолюцию голоса отдало сто сорок одно государство. Семь стран не поддержали документ, тридцать две – воздержались. 

Нынешняя резолюция, принятая Генассамблеей Организации Объединенных Наций против России с момента начала СВО, уже шестая по счету. 

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# Международная политика

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