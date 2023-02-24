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Финляндия отправит в Украину три танка Leopard 2, но как и когда – неизвестно

24 февраля 2023 06:47
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Запад продолжает вооружать Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финские власти планируют передать киевскому режиму три танка Leopard 2. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.  

Финляндия отправит в Украину три танка Leopard 2, но как и когда – неизвестно-1

Как и когда бронемашины будут доставлены в Украину, власти северной страны не сообщили. Якобы в целях безопасности. Однако известно, что танки станут частью 13-го пакета помощи от Финляндии, стоимость которого составляет более 160 миллионов евро. Отметим, за все время конфликта в Украине Хельсинки потратили на поддержку киевского режима примерно 750 миллионов евро.  

Финляндия отправит в Украину три танка Leopard 2, но как и когда – неизвестно-4

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# Международная политика # Фотофакт

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