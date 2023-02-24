Будут сами оплачивать коммуналку. В Пакистане урежут расходы на чиновников

Министры и советники будут летать только в эконом-классе и больше не смогут пользоваться роскошными автомобилями. Также чиновники должны отказаться от льгот и будут сами оплачивать коммунальные услуги в своих квартирах. Хотя ранее оплату производили из бюджета. С таким предложением выступил премьер-министр страны. Благодаря этим мерам правительство сможет сократить госрасходы на 15 %. А это более 750 миллионов долларов в год.