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Будут сами оплачивать коммуналку. В Пакистане урежут расходы на чиновников

24 февраля 2023 06:51
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Новости Пакистана. В Пакистане предложили новые способы экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь бороться с кризисом планируют за счет урезания государственных расходов.  

Будут сами оплачивать коммуналку. В Пакистане урежут расходы на чиновников-1

Министры и советники будут летать только в эконом-классе и больше не смогут пользоваться роскошными автомобилями. Также чиновники должны отказаться от льгот и будут сами оплачивать коммунальные услуги в своих квартирах. Хотя ранее оплату производили из бюджета. С таким предложением выступил премьер-министр страны. Благодаря этим мерам правительство сможет сократить госрасходы на 15 %. А это более 750 миллионов долларов в год.  

Будут сами оплачивать коммуналку. В Пакистане урежут расходы на чиновников-4

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# Международная политика # Шахбаз Шариф # Новости Пакистана # Фотофакт

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