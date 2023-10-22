Посол Беларуси в Израиле: пока не удаётся вывезти из сектора Газа белорусских граждан
Новой Украиной для европейских и американских политиков становится Израиль. На неделе канцлер Германии отправился с визитом в Тель-Авив, выразил там солидарность с еврейским государством и поспешил откланяться, но пришлось задержаться. Когда делегация была уже в аэропорту, объявили воздушную тревогу и Шольца срочно эвакуировали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А ничего так не поднимает рейтинги, как чувство угрозы и опасности.
И надо понимать, что канцлер отправился в Израиль как раз в тот момент, когда социал-демократы, то есть партия Олафа Шольца, провалилась на местных выборах в Баварии и Гессене. Плюс в Германии растут антивоенные настроения и накапливается усталость от Украины. Так что ставку можно сделать только на Израиль.
До этого на неделе Тель-Авив посещал Джо Байден, и после поездки американский президент просил у Конгресса одобрить единый пакет военный помощи для Израиля и Украины, назвав это «хорошей инвестицией в будущее американских детей».
Да уж, Штаты знают толк в инвестициях, это правда. Большинство военных конфликтов на планете спонсировала именно Америка. Традицию продолжают. Но в этот раз Конгресс не спешит выделять деньги Зеленскому. Бюджет до сих пор не согласован.
Поэтому Байден и пошел на хитрость, предлагая выделить средства Украине и Израилю одним пакетом. Но большой вопрос, в каком соотношении будут разделены эти деньги. Израиль уже дал понять, что не хочет принимать Зеленского с визитом и что помощь евреям гораздо важнее, чем украинцам. Между Киевом и Тель-Авивом были противоречия и раньше – Зеленский жаловался, что во время встреч «Рамштайн» делегация еврейского государства игнорирует украинскую, а теперь, когда на кону 100 миллиардов долларов, у Зеленского вообще нет шансов. Но пока политики делят барыши, в зоне боевых столкновений продолжают гибнуть люди.
По последним данным, в Израиле жертвами конфликта стали около 2 тысяч человек, в Газе – больше 4 тысяч. Как заявляет наш МИД, с начала конфликта на Ближнем Востоке погибли трое белорусов и трое выходцев из нашей страны. Более того, из-за американских санкций против «Белавиа» есть сложность с эвакуацией из Израиля.
Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:
В связи с напряженной военно-политической обстановкой в Израиле посольство Беларуси продолжает активную, порой круглосуточную работу по оказанию помощи белорусским гражданам как на территории Израиля, так и на территории сектора Газа. Читайте здесь.
На текущий момент нам известно о трех погибших наших гражданах, двое из которых погибли на юге Израиля в первые дни конфликта. Еще одна наша гражданка была тяжело ранена в результате прямого попадания ракеты в жилой дом. К большому сожалению, неделю назад она скончалась в больнице. Посольство находилось в контакте с ее супругом практически ежедневно. Когда мы узнали о желании семьи перевезти ее тело в Беларусь для захоронения, сразу подключились с содействием в решении этой задачи. Хотел бы сказать, что два дня назад ее супруг и родственники проводили ее в последний путь в Беларуси. Многие наши граждане, оказавшиеся в это время в Израиле, обращались, продолжают обращаться к нам за различной помощью. Большинство спрашивали, как им незамедлительно покинуть Израиль, вернуться в Беларусь. Это стало особенно актуально в связи с отменой многими авиакомпаниями своих рейсов в Израиле. В этом контексте должен сказать, что большую проблему продолжают составлять западные санкции, которые были наложены на «Белавиа». Несмотря на то, что нам удалось получить разрешение израильской стороны, сегодня по-прежнему существуют препятствия, санкции США, по которым реализовать прямой рейс из Израиля в Беларусь пока не представляется возможным. Мы делаем все, чтобы решить эти проблемы. Что касается ситуации в секторе Газа, то из-за отсутствия все это время гуманитарного коридора для эвакуации в сторону Египта пока не удается вывезти из этого сектора белорусских граждан. Хотя для организации этого сделано и делается все, что в наших силах.