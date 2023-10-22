Матеуш Пискорский: политика Польши в отношении России и Беларуси не изменится
Всебелорусское народное собрание – наш уникальный опыт. Такого нет нигде в мире, и это еще одно подтверждение, что политические кальки не работают. Хотя охотников насадить нам свое понимание и демократии, и о том, как должно быть, хоть отбавляй, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вспомните, сколько раз та же ОБСЕ рассказывала, как надо жить и выборы проводить, и чуть ли ни кого в президентское кресло посадить. Но еще раз отсылка к тезисам Президента 96-го года: «Только белорусы вправе решать свою судьбу». И ВНС, и придание ему нового конституционного статуса – все через эту призму.
А сейчас о западной трактовке демократии. В Польше подводят итоги парламентских выборов. Они состоялись в прошлое воскресенье, 15 октября. В результате оппозиционная «Гражданская коалиция» с другими партиями сформирует правительство.
В Польше это подают как проявление истинной демократии, мол, состоялись честные выборы, смотрите и учитесь. Но за каждой фигурой в западной политике стоят в первую очередь деньги. Туск не исключение.
По сути, он набрал голоса, потому что может разморозить почти 60 миллиардов европейских денег, которые зависли на счетах ЕС из-за судебной реформы ПиС. Это то главное приданое, с которым Туск шел на выборы, и теперь эти деньги (кстати, по факту немецкие) он будет щедро раздавать, и это основной фактор, который будет влиять на самого Туска. Так что в отношении Беларуси он, вероятнее всего, поступит так, как ему велят в Берлине и Брюсселе.
Матеуш Пискорский, эксперт (Польша):
Политика в отношении России, Беларуси не изменится в случае прихода к власти нынешней оппозиции по простой причине. Весь коллективный Запад, частью которого является Польша, ее правящая партия и в том числе оппозиция в настоящее время находятся на конфронтации с восточными евразийцами, в данном случае с Россией и Беларусью. Эта конфронтация будет продолжаться. И о том, когда это противостояние закончится, политики в Варшаве, и не только в Варшаве, не говорили.
Ну и свою роль сыграет пресловутый американский фактор. Без одобрения США нынешняя плеяда европейских политиков ничего не решает. И если формально на польских выборах победили немцы, ведь именно они помогали Туску, то внутри любой европейской страны есть проамериканская группа, которая ориентируется либо на демократов, либо на республиканцев.
Задача Туска – найти общий язык с демократами. А Демпартия, как известно, нашу страну не сильно жалует. При этом американцам безразлично, кто именно управляет Польшей. Главное, чтобы исполнялись оборонные контракты и чтобы не было несогласованных действий на восточном направлении. Например, наш Президент говорил о том, что главной ошибкой правящей партии стал отказ от украинского зерна и угрозы не пропускать американское оружие. Очевидно, что Туск все сделает наоборот, чтобы понравиться американцам.
С этой позиции нужно смотреть и на возможные отношения Польши и Беларуси. Даже если у Варшавы наступит нормализация с Берлином и ЕС, то эти центры сегодня, увы, выступают против Минска.
Это не значит, что в Европе никто не хочет мира и разрядки, такие силы есть, но их ограничивают с помощью Еврокомиссии, которая на коротком поводке у США и готова выполнять любую команду, лишь бы угодить хозяину. Сейчас это попытка бросить как можно больше стран и денег в топку украинской войны.