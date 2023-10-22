Матеуш Пискорский: политика Польши в отношении России и Беларуси не изменится

Всебелорусское народное собрание – наш уникальный опыт. Такого нет нигде в мире, и это еще одно подтверждение, что политические кальки не работают. Хотя охотников насадить нам свое понимание и демократии, и о том, как должно быть, хоть отбавляй, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вспомните, сколько раз та же ОБСЕ рассказывала, как надо жить и выборы проводить, и чуть ли ни кого в президентское кресло посадить. Но еще раз отсылка к тезисам Президента 96-го года: «Только белорусы вправе решать свою судьбу». И ВНС, и придание ему нового конституционного статуса – все через эту призму.

А сейчас о западной трактовке демократии. В Польше подводят итоги парламентских выборов. Они состоялись в прошлое воскресенье, 15 октября. В результате оппозиционная «Гражданская коалиция» с другими партиями сформирует правительство.

В Польше это подают как проявление истинной демократии, мол, состоялись честные выборы, смотрите и учитесь. Но за каждой фигурой в западной политике стоят в первую очередь деньги. Туск не исключение.

По сути, он набрал голоса, потому что может разморозить почти 60 миллиардов европейских денег, которые зависли на счетах ЕС из-за судебной реформы ПиС. Это то главное приданое, с которым Туск шел на выборы, и теперь эти деньги (кстати, по факту немецкие) он будет щедро раздавать, и это основной фактор, который будет влиять на самого Туска. Так что в отношении Беларуси он, вероятнее всего, поступит так, как ему велят в Берлине и Брюсселе.