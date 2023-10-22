Это определит будущее на десятилетия вперед! Ситуация на Ближнем Востоке – речь Байдена и мнения аналитиков

За тем, что происходит на Ближнем Востоке, всю неделю следили наши корреспонденты. Кто зарабатывает на древнем конфликте, чем столкновения отзываются в Европе и когда наступит разрядка, расскажет Марина Кишкурно в программе «Неделя» на СТВ.

Две недели непрекращающихся боев: градус напряженности палестино-израильского конфликта растет. Вместе с ним увеличивается и число погибших. Их уже свыше 5,5 тысячи. В несколько раз больше – раненых.

Это взрыв в районе Хан-Юнис. Ракетный удар по больнице в секторе Газа, унесший жизни сотен человек.

Руководство анклава, как и арабский мир в целом, обвиняет в произошедшем Израиль. Тот проводит расследование инцидента и сообщает, что взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС.

Хасан Аль-Хинди, житель сектора Газа:

Безопасного места нет. Они сбрасывают бомбы на головы детей. Там все дети. Замученные и убитые дети. Больница в Газе не единственный гражданский объект, пострадавший в результате атаки. Под огнем в анклаве также оказались греческая церковь и лагерь беженцев. Больницы не справляются с наплывом раненых.

Гассан Абуситта, хирург:

40 % поступивших, которых я видел, были детьми. Многие из них потеряли одного или двух родителей. К сожалению, этим детям предстоит долгий-долгий путь восстановления. Сектор Газа находится на грани гуманитарной катастрофы. В пятницу генсек ООН прибыл на границу Египта с анклавом, чтобы проконтролировать проезд первых грузовиков с гумпомощью через наземный переход «Рафах».

Уже не разберешь, чей огонь является ответным. Под обстрелом на этой неделе оказались Ашкелон, Сдерот, Ашдод, Беэр-Шева и другие израильские города.

Рони Шломит Йона, жительница Израиля:

С Божьей помощью мы эвакуируемся, и все будет хорошо. Армия Израиля готовит наземную операцию, после которой мир «увидит Газу изнутри», заявил израильский министр обороны. Вот только для этого необходимы большие военные мощности. Запад в режиме конвейера наращивает интенсивность поставок техники и боеприпасов, Штаты перебрасывают две тысячи морских пехотинцев в придачу к авианосным ударным группам, которые ранее уже выдвинулись в Израиль.

Джо Байден, президент США:

Мы переживаем переломный момент в истории, один из тех, который будет определять будущее на десятилетия вперед. Поддержка наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину, является разумной инвестицией, которая будет реализована.

Чтобы полностью разрушить сектор Газа, необходимо несколько месяцев ежедневных бомбардировок – такой практики осады городов не было со времен Второй мировой войны. Современные оборонные мощности Запада попросту не рассчитаны на такой расход боеприпасов, особенно на фоне украинского конфликта. Но, приехав в Израиль, Байден лично заверил в обратном и жителей Израиля, и жителей Украины. Впрочем, кормить обещаниями американскому политику-старожилу не привыкать.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Эта война – чисто американский проект. Главная его цель – это монополия на рынке энергоносителей с максимально большой ценой. Американцы уже блокировали российскую нефть с помощью Украины и сейчас пытаются блокировать ближневосточную нефть с помощью арабо-израильского конфликта. То, что американцы здесь сильно постарались, нет никаких сомнений. Сегодня, завтра и всегда – пообещал Байден поддерживать Израиль. Это, конечно, выигрышный ход перед выборами, но политика США на Ближнем Востоке еще никогда не была столь примитивной. Вашингтон всегда работал на раскол «исламского мира». Но сегодня он слишком грубо влезает в палестинский конфликт, рискуя окончательно потерять свое влияние в регионе.

Игорь Чибисов, военный аналитик:

Американцы как гегемоны, которые пытаются любыми силами удержать свой однополярный мир, хотят столкнуть Израиль с мусульманскими странами. В Европе более 30 миллионов мусульман и несколько миллионов евреев. Повторяется история Второй мировой войны. Сейчас в Германии, только мусульмане, а не немцы, ходят и рисуют на домах евреев звезды Давида. Большие потери среди мирных палестинских граждан эхом отзываются во всем исламском мире. Серия митингов и демонстраций проходит в разных странах. Во Франции, несмотря на запреты, в Германии, несмотря на разгоны полицейскими, в США, несмотря на позицию властей.

Разобщил конфликт и активистов. Например, в Афинах параллельно прошли митинги в поддержку Израиля и в поддержку Палестины. Впрочем, независимо от позиции и территориальной принадлежности, протестующие осуждают насилие и призывают к мирному решению вопроса. Игорь Чибисов:

Решить свои политические вопросы военным путем не удастся, поэтому, я считаю, правильное решение нашего государства, Российской Федерации и всех прогрессивных стран – это решение этого вопроса в ближайшее время мирным путем. Потому что война на Ближнем Востоке грозит превратиться в третью мировую войну.