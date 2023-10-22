Прорабатывается вопрос эвакуации. Евгений Воробьёв о ситуации в Израиле и помощи белорусам

Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в государстве Израиль:

В связи с напряженной военно-политической обстановкой в Израиле посольство Беларуси продолжает активную, порой круглосуточную работу по оказанию помощи белорусским гражданам как на территории Израиля, так и на территории сектора Газа. Наша работа включает в себя многие элементы: информационные, консультативные, юридические, административные. В связи с большим числом мы внимательно отслеживаем информацию о погибших и пострадавших, тесно взаимодействуем с Интерполом, полицией, МИД и другими компетентными государственными службами. На текущий момент нам известно о трех погибших наших гражданах, двое из которых погибли на юге Израиля в первые дни конфликта. Многие наши граждане, оказавшиеся в это время в Израиле, обращались и продолжают обращаться к нам за различной помощью, мы делаем все, что в наших силах.