Прорабатывается вопрос эвакуации. Евгений Воробьёв о ситуации в Израиле и помощи белорусам
Среди жертв палестино-израильского конфликта есть граждане Беларуси. Об этом сообщил посол нашей страны в Израиле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломаты продолжают оказывать содействие нашим соотечественникам, которые находятся сейчас на территории противоборствующих стран. В диппредставительство нашей страны в Израиле продолжают поступать обращения.
Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в государстве Израиль:
В связи с напряженной военно-политической обстановкой в Израиле посольство Беларуси продолжает активную, порой круглосуточную работу по оказанию помощи белорусским гражданам как на территории Израиля, так и на территории сектора Газа. Наша работа включает в себя многие элементы: информационные, консультативные, юридические, административные. В связи с большим числом мы внимательно отслеживаем информацию о погибших и пострадавших, тесно взаимодействуем с Интерполом, полицией, МИД и другими компетентными государственными службами. На текущий момент нам известно о трех погибших наших гражданах, двое из которых погибли на юге Израиля в первые дни конфликта. Многие наши граждане, оказавшиеся в это время в Израиле, обращались и продолжают обращаться к нам за различной помощью, мы делаем все, что в наших силах.
Дипломаты поддерживают связь с компетентными органами Израиля и Палестины, чтобы оказать всю возможную помощь нашим гражданам. Прорабатывается вопрос эвакуации. Власти Израиля дали добро на выполнение рейса, однако из-за западных санкций в отношении национального авиаперевозчика организовать прямой перелет не представляется возможным.
Тем временем в сектор Газа отправилась вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью. Пока границу анклава с Египтом через КПП «Рафах» пересекли только несколько машин. Всего в регион отправили 17 большегрузов с предметами первой необходимости. Больше двух недель стороны палестино-израильского конфликта не прекращают боевые действия. За это время число погибших приблизилось к 6 тысячам человек. Список раненых втрое больше.