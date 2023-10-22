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Нетаньяху предупредил Ливан о тяжелых последствиях из-за действий «Хезболлы»

22 октября 2023 14:22
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предостерег о тяжелых для Ливана последствиях, если «Хезболла» развяжет конфликт. Об этом пишет РИА Новости. Он особо подчеркнул, что это повлечет за собой немыслимые разрушения.

7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар из Газы, инициатором которого выступил ХАМАС. В результате Израиль начал операцию по уничтожению палестинского движения и ввел режим полной блокады сектора.

Потери в секторе Газа составили более 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В самом Израиле погибло более 1,3 тысячи человек. 

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху

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