Последствия могут быть ужасными. ЕС намерен на две трети сократить импорт российского газа

Она обратилась ко всем основным поставщикам с просьбой найти альтернативные источники голубого топлива. И надеется уже к концу мая представить Европарламенту план замены. Но ее оптимизма не разделяют эксперты. По их мнению, последствия отказа от российского газа для Европы могут быть ужасными, так как она очень зависит от него. Голубое топливо используется для выработки электроэнергии обогрева зданий и обеспечения своей промышленности. Ради отказа от газа Евросоюзу придется остановить множество предприятий. Если не пополнять запасы газохранилищ, то уже летом все металлургические, химические или цементные заводы могут остановиться. Остается добавить, что министры энергетики стран ЕС не смогли единогласно отказаться от российской нефти.

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