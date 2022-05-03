На встрече министров энергетики государств-членов Евросоюза не договорились об отказе от российской нефти

В ЕС не смогли договориться об отказе от российской нефти. Тема обсуждалась в Брюсселе на встрече министров энергетики государств-членов Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными противниками в этом вопросе оказались Венгрия и Словакия, которые больше других зависят от российской нефти и являются самыми крупными ее импортерами. У Будапешта пока нет другого поставщика, а поиск нового займет как минимум пять лет и, что самое главное, потребует огромных затрат. Венгрия себе этого тоже не может позволить.