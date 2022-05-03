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На встрече министров энергетики государств-членов Евросоюза не договорились об отказе от российской нефти

03 мая 2022 10:17
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В ЕС не смогли договориться об отказе от российской нефти. Тема обсуждалась в Брюсселе на встрече министров энергетики государств-членов Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На встрече министров энергетики государств-членов Евросоюза не договорились об отказе от российской нефти-1

Главными противниками в этом вопросе оказались Венгрия и Словакия, которые больше других зависят от российской нефти и являются самыми крупными ее импортерами. У Будапешта пока нет другого поставщика, а поиск нового займет как минимум пять лет и, что самое главное, потребует огромных затрат. Венгрия себе этого тоже не может позволить.  

На встрече министров энергетики государств-членов Евросоюза не договорились об отказе от российской нефти-4

Отказ от российской нефти является и для ряда других членов Евросоюза сложным вопросом как в техническом, так и в политическом отношении. Поэтому угроза введения эмбарго на поставки нефти и газа из России так и остается на уровне фантазий некоторых деятелей.  

# Газ # Фотофакт

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