«Еда дорожает, и её становится всё меньше». Немцы чуть ли не поголовно берутся за огородничество

Новости Германии. Плачевное состояние экономики в Германии и падение уровня жизни населения родило новый тренд в этой промышленно развитой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы чуть ли не поголовно берутся за огородничество. Если у нас дача – это обращение к крестьянским корням и место отдыха от городской суеты, то в ФРГ грядки – дополнительная надежда на выживание. Цены на овощи там с начала года выросли на 15 %. Именно это подогрело спрос на землю, сотку которой можно взять в аренду на лето.