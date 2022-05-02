«Еда дорожает, и её становится всё меньше». Немцы чуть ли не поголовно берутся за огородничество
Новости Германии. Плачевное состояние экономики в Германии и падение уровня жизни населения родило новый тренд в этой промышленно развитой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немцы чуть ли не поголовно берутся за огородничество. Если у нас дача – это обращение к крестьянским корням и место отдыха от городской суеты, то в ФРГ грядки – дополнительная надежда на выживание. Цены на овощи там с начала года выросли на 15 %. Именно это подогрело спрос на землю, сотку которой можно взять в аренду на лето.
Натали Кирчбаумер, соучредитель компании «Мой урожай» (Германия):
Определенно, в последние несколько лет спрос увеличился. За последние два года из-за коронавируса, а теперь еще и из-за ситуации в Украине. Люди видят, что еда дорожает и ее становится все меньше. И если вы арендуете огород, конечно, у вас есть возможность в определенной степени обеспечить себя.
Аренда огорода на сезон стоит 229 евро. Полсотки земли дачники получают уже засеянными 20 видами овощей. Только в компании «Мой урожай» весной 2022-го передали пользователям три с половиной тысячи участков. Это в разы больше, чем годом ранее.
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