Акции протеста в Нью-Йорке и Ричмонде. Что происходит в США за день до инаугурации Байдена?

Новости США. Массовые протесты в США не утихают. Люди выходят на улицы, чтобы выразить недовольство по разным поводам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ричмонде на протест собрались десятки сторонников свободного владения оружием. В масках и с автоматами они выступили в защиту второй поправки к Конституции страны, которая и дает им право на его ношение. Ежегодная акция в этот раз прошла в особенно напряженное время, после штурма Капитолия и в преддверии инаугурации нового главы государства.