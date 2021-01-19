Акции протеста в Нью-Йорке и Ричмонде. Что происходит в США за день до инаугурации Байдена?

Новости США. Массовые протесты в США не утихают. Люди выходят на улицы, чтобы выразить недовольство по разным поводам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Массовые протесты в США не утихают. Люди выходят на улицы, чтобы выразить недовольство по разным поводам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В штате Нью-Йорк акция сторонников движения Black Lives Matter завершилась задержаниями. Демонстранты прошли маршем в центр Манхэттена. Начались стычки с полицией. Сотрудников забросали бутылками. Задержаны более 20 человек.
В Ричмонде на протест собрались десятки сторонников свободного владения оружием. В масках и с автоматами они выступили в защиту второй поправки к Конституции страны, которая и дает им право на его ношение. Ежегодная акция в этот раз прошла в особенно напряженное время, после штурма Капитолия и в преддверии инаугурации нового главы государства.
В Вашингтоне завершаются последние приготовления к церемонии. Уже завтра, 20 января, Джо Байден официально станет 46-м президентом США. Принятые меры безопасности без преувеличения можно назвать беспрецедентными. Вашингтон оброс заборами, на улицах дежурят тысячи бойцов Нацгвардии. Из-за возможных массовых беспорядков все 50 штатов страны в режиме повышенной готовности.