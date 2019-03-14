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После стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу объявлен трехдневный траур

14 марта 2019 12:17
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Новости Бразилии. Трехдневный траур по погибшим объявлен в бразильском штате Сан-Паулу после стрельбы в школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу объявлен трехдневный траур-1

Подростки открыли стрельбу в бразильской школе: 8 человек погибли, 17 ранены

Правоохранители пытаются выяснить мотивы нападавших. К этому моменту известно, что стрелки 17 и 25 лет – выпускники учебного заведения.

После стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу объявлен трехдневный траур-4

Перед атакой они интересовались случаями массовых расстрелов в школах. Судя по обнаруженному у их тел оружию, подростки тщательно готовились к нападению.

После стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу объявлен трехдневный траур-7

Напоминаем: двое молодых людей в масках ворвались в школу после начала занятий и открыли огонь по ученикам и преподавателям. Пять детей и трое взрослых погибли. 17 человек были ранены. После атаки злоумышленники покончили с собой.

После стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу объявлен трехдневный траур-10

# Стрельба # Фотофакт

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