У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно

Новости Франции. Огромное нефтяное пятно обнаружено на месте крушения итальянского торгового судна, которое затонуло у берегов Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным специалистов, пятно растянулось на 10 километров в длину и на километр в ширину.