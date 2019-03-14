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У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно

14 марта 2019 09:50
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Новости Франции. Огромное нефтяное пятно обнаружено на месте крушения итальянского торгового судна, которое затонуло у берегов Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно-1

По данным специалистов, пятно растянулось на 10 километров в длину и на километр в ширину.

У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно-4

ЧП на судне произошло 10 марта. На борту возник пожар. Спасатели эвакуировали всех участников экипажа в ночь на 11-е. Никто не пострадал. 12 марта корабль погрузился на дно.

У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно-7

# Кораблекрушения # Фотофакт

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