У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно

Новости Франции. Огромное нефтяное пятно обнаружено на месте крушения итальянского торгового судна, которое затонуло у берегов Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Огромное нефтяное пятно обнаружено на месте крушения итальянского торгового судна, которое затонуло у берегов Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным специалистов, пятно растянулось на 10 километров в длину и на километр в ширину.
ЧП на судне произошло 10 марта. На борту возник пожар. Спасатели эвакуировали всех участников экипажа в ночь на 11-е. Никто не пострадал. 12 марта корабль погрузился на дно.