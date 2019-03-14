Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8

Новости Нигерии. Около 37 человек были спасены из-под завалов. Все они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нигерии. Около 37 человек были спасены из-под завалов. Все они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обрушение трехэтажного здания, в котором располагалось учебное заведение, произошло 13 марта. Под обломками оказались свыше 100 человек. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
По словам местных СМИ, это строение было определено под снос еще в 2018 году, однако люди отказались покидать объект.