Прямой эфир

Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8

14 марта 2019 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нигерии. Около 37 человек были спасены из-под завалов. Все они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8-1

Обрушение трехэтажного здания, в котором располагалось учебное заведение, произошло 13 марта. Под обломками оказались свыше 100 человек. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8-4

По словам местных СМИ, это строение было определено под снос еще в 2018 году, однако люди отказались покидать объект.

# Гибель детей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно
14 марта 2019 09:50

У берегов Франции обнаружили огромное нефтяное пятно

В ЮАР рухнул воздушный шар с туристами
14 марта 2019 09:42

В ЮАР рухнул воздушный шар с туристами

«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи
14 марта 2019 09:34

«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи