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Подростки открыли стрельбу в бразильской школе: 8 человек погибли, 17 ранены

14 марта 2019 07:28
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Новости Бразилии. Среди жертв – дети от 12 до 17 лет, а также сотрудники образовательного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подростки открыли стрельбу в бразильской школе: 8 человек погибли, 17 ранены-1

Два подростка в черных масках вошли в здание школы и открыли стрельбу, после чего покончили жизнь самоубийством. При них обнаружен чемодан с проволокой, лук и стрелы, а также коктейли Молотова. Мотивы молодых людей пока неизвестны.

Подростки открыли стрельбу в бразильской школе: 8 человек погибли, 17 ранены-4

# Гибель детей # Фотофакт

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