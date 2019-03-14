В ЮАР рухнул воздушный шар с туристами

Новости ЮАР. После часа полета поднялся сильный ветер, и пилот принял решение приземляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ЮАР. После часа полета поднялся сильный ветер, и пилот принял решение приземляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушный шар на скорости 40 километров в час ударился о землю. В момент ЧП в корзине находилось 15 человек. Одна из пассажирок погибла. Еще несколько человек получили серьезные травмы.
Спасатели около двух часов не могли оказать помощь пострадавшим, поскольку не могли обнаружить место падения. В ходе расследования выяснилось, что пилот был не подготовлен к полету.