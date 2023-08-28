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Глава Венгрии Новак призвала Зеленского начать мирные переговоры

28 августа 2023 14:26
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На встрече с украинским лидером президент Венгрии Каталин Новак призвала Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом она сообщила в интервью Index, передает РИА Новости. 

Новак не видит военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Военные действия продолжаются полтора года, именно поэтому необходимо сесть за стол переговоров. Такое мнение и было озвучено украинскому лидеру как публично, так и наедине, сказала президент Венгрии. 

Президент Венгрии Новак также обозначила, что сообщила украинскому президенту о намерении Венгрии принять участие в переговорном процессе по «формуле мира». 

# Международная политика # Каталин Новак # Владимир Зеленский

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