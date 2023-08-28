Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве

Замначальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев завершил жизнь самоубийством в своем рабочем кабинете, оставив предсмертную записку. Об этом информирует издание «Страна.ua», передает РИА Новости.

Сообщается, что тело полковника СВУ было обнаружено в рабочем кабинете в пятницу, 25 августа. Рядом была найдена предсмертная записка в виде рапорта. Согласно ее содержимому, Бакаев винит в своей смерти свое руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства.

Издание уточняет, что следствие выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает мотивы самоубийства.