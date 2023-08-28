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Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве

28 августа 2023 14:50
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Замначальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев завершил жизнь самоубийством в своем рабочем кабинете, оставив предсмертную записку. Об этом информирует издание «Страна.ua», передает РИА Новости. 

Сообщается, что тело полковника СВУ было обнаружено в рабочем кабинете в пятницу, 25 августа. Рядом была найдена предсмертная записка в виде рапорта. Согласно ее содержимому, Бакаев винит в своей смерти свое руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства. 

Издание уточняет, что следствие выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает мотивы самоубийства. 

# общество

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