Макрон: Франция готова поддержать любые усилия ЭКОВАС в Нигере

Он также осудил попытки некоторых западных стран установить отношения с мятежниками, мол, в этом случае «нас нигде не останется», – добавил французский лидер. В частности, конфликт возник со Штатами. Именно Вашингтон обвинял Францию в большой вовлеченности в ситуацию и призвал к переговорам. Многие эксперты назвали это унижением для Макрона. Поскольку после переворота Франция потеряла не просто бывшую колонию, а фактически одного из последних союзников в Африке. Таким образом уступив лидерство США, которые не прочь изменить внешнюю политику ради своей выгоды.