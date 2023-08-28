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Макрон: Франция готова поддержать любые усилия ЭКОВАС в Нигере

28 августа 2023 19:17
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Франция готова поддержать любые усилия ЭКОВАС в Нигере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе военное вмешательство. Об этом заявил Эммануэль Макрон.

Макрон: Франция готова поддержать любые усилия ЭКОВАС в Нигере-1

Он также осудил попытки некоторых западных стран установить отношения с мятежниками, мол, в этом случае «нас нигде не останется», – добавил французский лидер. В частности, конфликт возник со Штатами. Именно Вашингтон обвинял Францию в большой вовлеченности в ситуацию и призвал к переговорам. Многие эксперты назвали это унижением для Макрона. Поскольку после переворота Франция потеряла не просто бывшую колонию, а фактически одного из последних союзников в Африке. Таким образом уступив лидерство США, которые не прочь изменить внешнюю политику ради своей выгоды.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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