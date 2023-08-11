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После саммита НАТО на одной из улиц Вильнюса пропал асфальт

11 августа 2023 20:39
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На одной из улиц Вильнюса пропал асфальт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После саммита НАТО на одной из улиц Вильнюса пропал асфальт-1

А местные жители, не скрывая своего удивления, ведь он был уложен буквально недавно в преддверии саммита НАТО, начали задавать вопросы в социальных сетях. В ответ на это городские власти попытались успокоить население, мол, был уложен только нижний слой асфальта. Работы не были закончены до саммита и вскоре продолжатся. Однако, куда все-таки делся натовский асфальт и когда он вернется, так и неизвестно.

# Коррупция # Новости Литвы # Фотофакт

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