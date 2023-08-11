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В Афганистане из-за аномальной жары стремительно сокращается урожайность

11 августа 2023 20:36
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Новости Афганистана. В Афганистане продолжительная засуха усугубляет гуманитарный кризис. Из-за аномальных температур урожайность в стране стремительно сокращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане из-за аномальной жары стремительно сокращается урожайность-1

Многим фермерам не хватает даже на то, чтобы прокормить семью. Не говоря уже о какой-либо прибыли. При этом сильная засуха в Афганистане угрожает экономике страны в целом. Поскольку на сельское хозяйство приходится треть ВВП. Еще больше кризис усугубляет отсутствие международной помощи, которая серьезно сократилась после прихода к власти талибов.

# Экономический кризис # Новости Афганистана # Фотофакт

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