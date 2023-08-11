В Афганистане из-за аномальной жары стремительно сокращается урожайность

Многим фермерам не хватает даже на то, чтобы прокормить семью. Не говоря уже о какой-либо прибыли. При этом сильная засуха в Афганистане угрожает экономике страны в целом. Поскольку на сельское хозяйство приходится треть ВВП. Еще больше кризис усугубляет отсутствие международной помощи, которая серьезно сократилась после прихода к власти талибов.