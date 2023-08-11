В Австралии начались крупнейшие военно-морские учения с Индией, США и Японией

В Австралии начались крупнейшие военно-морские учения. В маневрах задействованы вооруженные силы Австралии, Индии, США и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А также военные корабли, вертолеты и самолеты. В рамках тренировок будет отрабатываться боевая слаженность кораблей при выполнении совместного плавания, противолодочных и противовоздушных операций и артиллерийских стрельб. А сами маневры направлены на укрепление оперативной совместимости между участвующими партнерами.