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В Австралии начались крупнейшие военно-морские учения с Индией, США и Японией

11 августа 2023 20:34
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В Австралии начались крупнейшие военно-морские учения. В маневрах задействованы вооруженные силы Австралии, Индии, США и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии начались крупнейшие военно-морские учения с Индией, США и Японией-1

А также военные корабли, вертолеты и самолеты. В рамках тренировок будет отрабатываться боевая слаженность кораблей при выполнении совместного плавания, противолодочных и противовоздушных операций и артиллерийских стрельб. А сами маневры направлены на укрепление оперативной совместимости между участвующими партнерами.

# Военные учения # Фотофакт

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