Во многих школах и вузах Судана отменили выпускные экзамены из-за вооружённого конфликта в стране

На фоне нестабильной ситуации министр образования отменил выпускные экзамены во многих школах и университетах. В результате тысячи детей так и не смогли получить свои дипломы. Кроме того, почти 100 учебных заведений Судана используются в качестве приютов. Это значит, что в следующем учебном году многие дети не смогут получить начальное образование. И, скорее всего, станут жертвами детского труда.