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Во многих школах и вузах Судана отменили выпускные экзамены из-за вооружённого конфликта в стране

11 августа 2023 20:35
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Новости Судана. Система образования Судана столкнулась с кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране уже несколько месяцев продолжается вооруженный конфликт.

Во многих школах и вузах Судана отменили выпускные экзамены из-за вооружённого конфликта в стране-1

На фоне нестабильной ситуации министр образования отменил выпускные экзамены во многих школах и университетах. В результате тысячи детей так и не смогли получить свои дипломы. Кроме того, почти 100 учебных заведений Судана используются в качестве приютов. Это значит, что в следующем учебном году многие дети не смогут получить начальное образование. И, скорее всего, станут жертвами детского труда.

# Международная политика # Фотофакт

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