Прямой эфир

Глава Минобороны Германии: РФ угрожает коммуникациям НАТО

19 октября 2025 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Глава Минобороны Германии: РФ угрожает коммуникациям НАТО-0

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Северный флот РФ представляет потенциальную угрозу транспортным и коммуникационным маршрутам НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, атомные подводные лодки позволяют Москве поражать цели в Европе.

Он также обвинил Россию в милитаризации Арктики и объявил о совместном с Норвегией проекте по созданию современных неатомных подводных лодок для наблюдения за подводной активностью.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом страны. Он подчеркнул, что у России нет планов нападать на страны НАТО, а разговоры о российской угрозе используются на Западе для отвлечения внимания от внутренних проблем.

В совместном заявлении Россия и Китай призвали к сохранению мира в Арктике и выступили против ее милитаризации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил попытки втянуть регион в сферу влияния НАТО.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что конфликт в Украине завершится утратой Киевом территорий
19 октября 2025 17:10

Трамп заявил, что конфликт в Украине завершится утратой Киевом территорий

Одно из девяти украденных в Лувре украшений найдено
19 октября 2025 16:57

Одно из девяти украденных в Лувре украшений найдено

«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в самом результативном матче сезона КХЛ
19 октября 2025 16:26

«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в самом результативном матче сезона КХЛ