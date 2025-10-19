Глава Минобороны Германии: РФ угрожает коммуникациям НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Северный флот РФ представляет потенциальную угрозу транспортным и коммуникационным маршрутам НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, атомные подводные лодки позволяют Москве поражать цели в Европе.

Он также обвинил Россию в милитаризации Арктики и объявил о совместном с Норвегией проекте по созданию современных неатомных подводных лодок для наблюдения за подводной активностью.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом страны. Он подчеркнул, что у России нет планов нападать на страны НАТО, а разговоры о российской угрозе используются на Западе для отвлечения внимания от внутренних проблем.

В совместном заявлении Россия и Китай призвали к сохранению мира в Арктике и выступили против ее милитаризации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил попытки втянуть регион в сферу влияния НАТО.

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