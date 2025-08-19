Андрей Лазуткин, политолог:

К сожалению, мирного прорыва в Вашингтоне опять не произошло. Трамп пытался принудить союзников к миру, а Европа и Зеленский пытались заставить Трампа воевать дальше под предлогом получения гарантий.

Как они затягивают войну, разберем в «Занимательной политологии».

Точное содержание беседы Трампа с союзниками неизвестно, но смысл в том, что США должны дать некие гарантии безопасности, которые всех устроят. ЕС и Зеленский хотят, чтобы им под видом гарантий просто продавали оружие, и не брать на себя никаких обязательств. А Россия требует большую сделку по безопасности, а не только остановку огня.

Но по всем пунктам возможной большой сделки Трампу и России ставят палки в колеса. Например, за сутки до встречи Associated Press разместили фотографию якобы новой украинской ракеты «Фламинго» с дальностью более 3 тысяч километров. Это ракета средней дальности, как и наш «Орешник». И так Украина делает заявку, чтобы стать участником нового договора о ракетах в Европе, они хотят поставить России и Трампу свои условия, чтобы мы не могли договориться без них по ракетной безопасности.

Специалисты говорят, что на видео британская ракета FP-5, то есть понятно, кто стоит за постоянным усложнением условий мира. Передача такой ракеты – это была спецоперация к саммиту.

И через такие вещи становится более понятен реальный контур разговора Трампа с европейцами. Он довел им до сведения, что Россия настаивает на новом договоре о сокращении вооружений, потому что американцы из всех договоров вышли в одностороннем порядке и гонку вооружений сегодня ничто не ограничивает.