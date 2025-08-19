Попытка Трампа приструнить Европу и Зеленского оказалась безуспешной. Подробности рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
К сожалению, мирного прорыва в Вашингтоне опять не произошло. Трамп пытался принудить союзников к миру, а Европа и Зеленский пытались заставить Трампа воевать дальше под предлогом получения гарантий.
Как они затягивают войну, разберем в «Занимательной политологии».
Точное содержание беседы Трампа с союзниками неизвестно, но смысл в том, что США должны дать некие гарантии безопасности, которые всех устроят. ЕС и Зеленский хотят, чтобы им под видом гарантий просто продавали оружие, и не брать на себя никаких обязательств. А Россия требует большую сделку по безопасности, а не только остановку огня.
Но по всем пунктам возможной большой сделки Трампу и России ставят палки в колеса. Например, за сутки до встречи Associated Press разместили фотографию якобы новой украинской ракеты «Фламинго» с дальностью более 3 тысяч километров. Это ракета средней дальности, как и наш «Орешник». И так Украина делает заявку, чтобы стать участником нового договора о ракетах в Европе, они хотят поставить России и Трампу свои условия, чтобы мы не могли договориться без них по ракетной безопасности.
Специалисты говорят, что на видео британская ракета FP-5, то есть понятно, кто стоит за постоянным усложнением условий мира. Передача такой ракеты – это была спецоперация к саммиту.
И через такие вещи становится более понятен реальный контур разговора Трампа с европейцами. Он довел им до сведения, что Россия настаивает на новом договоре о сокращении вооружений, потому что американцы из всех договоров вышли в одностороннем порядке и гонку вооружений сегодня ничто не ограничивает.
Андрей Лазуткин:
Новый договор с США по ракетам можно назвать одной из целей СВО. Без него в Европе не будет мира, потому что операция начиналась как ультиматум НАТО с требованием отойти от российских границ. И тут важно не только развертывание обычных вооружений в Европе (это, конечно, беспокоит Беларусь, но для ответа есть тактическое ядерное оружие), но еще больше Путина интересует демонтаж американской системы противоракетной обороны «Иджис», которая имеет как морское базирование на американских эсминцах, так и на базах в Польше и Румынии.
Формально «Иджисы» нужны как раз для перехвата ракет средней дальности и гиперзвука, но реально это троянский конь. Там может стоять что угодно, в том числе наступательные средства и ядерное оружие под видом противоракет. В теории, если в Европе не будет ракет средней дальности, тогда не будет и необходимости в американских «Иджисах», тем самым угрозу отодвинут от наших границ.
А проблема уже на пороге: Трамп собрался строить в дополнение к «Иджисам» новую систему ПРО «Золотой купол». Это будет увеличенная спутниковая группировка, примерно еще 2000 аппаратов, плюс то, что у них есть на земле и на море. Не хотелось бы, чтобы все эти звездные войны были направлены против нас.
А Трампу хотелось бы зарабатывать на ВПК, при этом реально не воюя, поэтому он идет навстречу России. А чтобы сохранить гонку вооружений в Европе, Западом создается игрок в лице Зеленского, с которым никто не может договориться, а значит, крупная ракетная сделка в Европе и в целом – сделка по безопасности – будут под вопросом. Пока единственный способ этого избежать – последовательно ликвидировать ракетную программу в Украине.
Далее смотрите в видео.