Из-за непогоды сельское хозяйство Польши оказалось на грани катастрофы

Весенние заморозки, летние штормы, град и проливные дожди уничтожили урожай на десятках тысячах гектаров. Это грозит разорением тысячам хозяйств. Климатические капризы оставили тяжелый след практически во всех районах Польши. По предварительным данным, пострадали более двух с половиной тысяч ферм. Предварительный ущерб – почти 20 миллионов евро. Столкнувшись с такими масштабными потерями, польские фермеры надеются на поддержку правительства. Но для многих из них непреодолимой преградой на этом пути стала бюрократия. Заявление на компенсацию надо подавать в электронном виде. А у многих живущих в деревнях фермеров нет компьютеров, доступа в интернет и даже нужного приложения в телефоне. Находясь и без того в трудном финансовом положении, они вынуждены платить за помощь консультантам, что ведет к дополнительным расходам. Масштабы разрушений в польском сельском хозяйстве и проблемы с выплатой компенсаций ставят под угрозу благополучие десятки тысяч семей. Многие польские фермеры без банкротства могут не пережить этот сложный сезон.