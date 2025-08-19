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Из-за непогоды сельское хозяйство Польши оказалось на грани катастрофы

19 августа 2025 16:47
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Польское сельское хозяйство находится на грани катастрофы – с такими кричащими заголовками вышли местные газеты. И дело не в политике властей, которые налогами, ценами на топливо и экологическими нормами ЕС довели отрасль до кризиса. Теперь фермеров добивает погода, вернее непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Из-за непогоды сельское хозяйство Польши оказалось на грани катастрофы-2

Весенние заморозки, летние штормы, град и проливные дожди уничтожили урожай на десятках тысячах гектаров. Это грозит разорением тысячам хозяйств. Климатические капризы оставили тяжелый след практически во всех районах Польши. По предварительным данным, пострадали более двух с половиной тысяч ферм. Предварительный ущерб – почти 20 миллионов евро. Столкнувшись с такими масштабными потерями, польские фермеры надеются на поддержку правительства. Но для многих из них непреодолимой преградой на этом пути стала бюрократия. Заявление на компенсацию надо подавать в электронном виде. А у многих живущих в деревнях фермеров нет компьютеров, доступа в интернет и даже нужного приложения в телефоне. Находясь и без того в трудном финансовом положении, они вынуждены платить за помощь консультантам, что ведет к дополнительным расходам. Масштабы разрушений в польском сельском хозяйстве и проблемы с выплатой компенсаций ставят под угрозу благополучие десятки тысяч семей. Многие польские фермеры без банкротства могут не пережить этот сложный сезон.

# Новости Польши # Сельское хозяйство

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