В Риме появилась скульптура спящего беженца

Новости Италии. В центре итальянской столицы появилась скульптура спящего беженца. Местный уличный художник установил ее на мосту, который соединяет Ватикан и Рим. А название скульптуры с латыни переводится как «Я готов к бедствию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом художник хотел обратить внимание на проблему миграции, которая снова стала горячей темой на политической арене Италии, так как только за последние полгода в страну прибыли более 40 тысяч беженцев. Другие страны Средиземноморья ожидают прибытия еще по меньшей мере 150 тысяч человек до конца года. Такой наплыв мигрантов связан с продовольственным кризисом в странах Африки и Ближнего Востока. Кроме того, в этих государствах не прекращаются военные конфликты.