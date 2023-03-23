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Помпео назвал стратегической ошибкой Байдена сближение России и Китая

23 марта 2023 06:23
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Американский лидер Байден не придает должного значения факту сближения КНР и РФ. В этом огромная ошибка США, заявил бывший государственный секретарь Штатов Майкл Помпео.

Помпео назвал стратегической ошибкой Байдена сближение России и Китая-1

Фото: pixabay

Администрация США терпит провал, из-за сближения Российской Федерации и Китая риски для Штатов огромны, приводит слова Помпео ТАСС. Экс-госсекретарь убежден, что настало время беспокоиться, много усилий было потрачено, чтобы не допустить сближения РФ и КНР, но страны нашли способ усилить взаимодействие. Эта ситуация непременно ударит по США, в том числе в экономической сфере, подытожил Помпео.

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# Международная политика # Майкл Помпео # Джо Байден

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