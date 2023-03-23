Помпео назвал стратегической ошибкой Байдена сближение России и Китая

Американский лидер Байден не придает должного значения факту сближения КНР и РФ. В этом огромная ошибка США, заявил бывший государственный секретарь Штатов Майкл Помпео.

Администрация США терпит провал, из-за сближения Российской Федерации и Китая риски для Штатов огромны, приводит слова Помпео ТАСС. Экс-госсекретарь убежден, что настало время беспокоиться, много усилий было потрачено, чтобы не допустить сближения РФ и КНР, но страны нашли способ усилить взаимодействие. Эта ситуация непременно ударит по США, в том числе в экономической сфере, подытожил Помпео.