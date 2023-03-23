Перевёл стрелки. Макрон заявил, кто должен решать вопрос пенсионного возраста

Новости Франции. Перевел стрелки: Макрон заявил, что повышение пенсионного возраста сегодня – зона ответственности Конституционного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава Франции рассказал во время интервью местному телеканалу.

Общение с журналистами стало одним из немногих публичных выступлений французского лидера по теме. Долгое время Макрон отказывался от обсуждения реформы. Но теперь заявил, что не рад ее проведению на фоне протестов и сожалеет, что власти не смогли донести ее важность до жителей Пятой республики.