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Перевёл стрелки. Макрон заявил, кто должен решать вопрос пенсионного возраста

23 марта 2023 06:12
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Новости Франции. Перевел стрелки: Макрон заявил, что повышение пенсионного возраста сегодня – зона ответственности Конституционного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава Франции рассказал во время интервью местному телеканалу.

Перевёл стрелки. Макрон заявил, кто должен решать вопрос пенсионного возраста-1

Общение с журналистами стало одним из немногих публичных выступлений французского лидера по теме. Долгое время Макрон отказывался от обсуждения реформы. Но теперь заявил, что не рад ее проведению на фоне протестов и сожалеет, что власти не смогли донести ее важность до жителей Пятой республики.

Перевёл стрелки. Макрон заявил, кто должен решать вопрос пенсионного возраста-4

Напомним, несколько недель в стране не прекращаются демонстрации. Активисты выступают против реформы и требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет.

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# Международная политика # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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