Инфляция в Великобритании превысила 10%. Что сейчас с ценами?

Новости Великобритании. Британские экономисты не угадали с прогнозами – инфляция в Королевстве превысила 10 %. Хотя еще в феврале эксперты уверяли, что цены пойдут вниз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее сегодня стоимость продуктов питания и коммунальных услуг остается высокой. Это вызывает сильное беспокойство самих британцев, но не правительства. Оно, наоборот, сокращает дотации на оплату счетов за электричество и разрешает банкам повысить ставки по ипотечным кредитам.