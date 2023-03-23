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Инфляция в Великобритании превысила 10%. Что сейчас с ценами?

23 марта 2023 06:11
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Новости Великобритании. Британские экономисты не угадали с прогнозами – инфляция в Королевстве превысила 10 %. Хотя еще в феврале эксперты уверяли, что цены пойдут вниз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Великобритании превысила 10%. Что сейчас с ценами?-1

Тем не менее сегодня стоимость продуктов питания и коммунальных услуг остается высокой. Это вызывает сильное беспокойство самих британцев, но не правительства. Оно, наоборот, сокращает дотации на оплату счетов за электричество и разрешает банкам повысить ставки по ипотечным кредитам.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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