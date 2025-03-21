NBC: Байден намерен вернуться в политику и помочь Демпартии

Экс-президент США Джо Байден принял решение принять участие в кампании по усилению Демократической партии, направленной на противостояние действующему лидеру Америки Дональду Трампу. Об этом пишет NBC.

Он провел консультации с председателем Национального комитета партии и заявил о своей готовности собирать средства и осуществлять инициативы. Однако его энтузиазм не оценили, сочтя Байдена «прошлым» партии, а не ее «будущим».