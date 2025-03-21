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NBC: Байден намерен вернуться в политику и помочь Демпартии

21 марта 2025 12:49
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Экс-президент США Джо Байден принял решение принять участие в кампании по усилению Демократической партии, направленной на противостояние действующему лидеру Америки Дональду Трампу. Об этом пишет NBC.

NBC: Байден намерен вернуться в политику и помочь Демпартии-1

Фото: pixabay

Он провел консультации с председателем Национального комитета партии и заявил о своей готовности собирать средства и осуществлять инициативы. Однако его энтузиазм не оценили, сочтя Байдена «прошлым» партии, а не ее «будущим».

# Международная политика

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