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Премьер Бельгии заявил, что изъятие активов РФ станет актом войны

21 марта 2025 12:56
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Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер сказал, что конфискация Евросоюзом российских средств на сумму 210 млрд долларов будет расценена как «акт войны» и приведет к тяжелым последствиям. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер Бельгии заявил, что изъятие активов РФ станет актом войны-1

Фото: pixabay

Он особо подчеркнул, что замороженные активы не могут быть просто использованы по своему усмотрению. Евросоюз, США, Канада и Япония замораживают около 300 миллиардов российских активов, из них 210 миллиардов долларов находятся в Европе. Москва заявила о немедленных ответных мерах в случае конфискации.

# Международная политика

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