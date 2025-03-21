Премьер Бельгии заявил, что изъятие активов РФ станет актом войны

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер сказал, что конфискация Евросоюзом российских средств на сумму 210 млрд долларов будет расценена как «акт войны» и приведет к тяжелым последствиям. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что замороженные активы не могут быть просто использованы по своему усмотрению. Евросоюз, США, Канада и Япония замораживают около 300 миллиардов российских активов, из них 210 миллиардов долларов находятся в Европе. Москва заявила о немедленных ответных мерах в случае конфискации.