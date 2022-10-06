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Поляки вынуждены жечь мусор, чтобы согреться

06 октября 2022 20:57
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Новости Беларуси. Поляки начали согреваться мусором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки вынуждены жечь мусор, чтобы согреться-1

Теперь из-за нехватки энергоносителей и высоких цен на них жителям придется использовать отходы для отопления своих домов. Ранее для этих целей в стране брали уголь, но и он уже заканчивается. Поэтому сегодня граждане вынуждены топить мусором. Несмотря на то, что это вызывает не только загрязнение воздуха и смог, но и неприятный запах на улицах. Впрочем, про экологию пока придется забыть.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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