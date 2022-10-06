Поляки вынуждены жечь мусор, чтобы согреться

Теперь из-за нехватки энергоносителей и высоких цен на них жителям придется использовать отходы для отопления своих домов. Ранее для этих целей в стране брали уголь, но и он уже заканчивается. Поэтому сегодня граждане вынуждены топить мусором. Несмотря на то, что это вызывает не только загрязнение воздуха и смог, но и неприятный запах на улицах. Впрочем, про экологию пока придется забыть.