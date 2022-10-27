Три человека погибли в результате семейной ссоры в Испании

Новости Испании. Три человека погибли, двое получили ранения в результате семейной ссоры в Испании, которая завершилась перестрелкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У отца с сыном возникло недопонимание. Они шумно общались, из-за чего в разборки вмешался сосед. В этот момент сын, разъяренный 50-летний испанец, открыл огонь. На место вызвали группу специального назначения. Тем не менее избежать жертв не удалось. Нападавший застрелил полицейского и соседа и был убит на месте ответным огнем правоохранителей.