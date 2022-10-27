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Сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ впервые пройдёт в Узбекистане

27 октября 2022 06:37
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Мероприятия осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ пройдут 27 октября в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусскую делегацию возглавит председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ впервые пройдёт в Узбекистане-1

На повестке – заседания постоянных комиссий по культуре, информации, туризму и спорту, аграрной политике, природным ресурсам и экологии, политическим вопросам. Главы парламентских делегаций обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги и наметят планы на будущее. Один из ключевых вопросов – мониторинг избирательных кампаний на пространстве Содружества.

Также сегодня запланирована встреча Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

# СНГ # Наталья Кочанова # Фотофакт

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