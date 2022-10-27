Экоактивисты залили краской элитные автосалоны Лондона

Протестующие выступают против безразличия людей и властей к вопросам климатических изменений. По мнению активистов, в мире, где жители голодают и мерзнут, не должны продаваться дорогие авто. Это не первая подобная акция. Ранее альтернативное движение проявилось в Германии. Там облили краской салон английского производителя спортивных машин, а также в кроваво-красный оттенок окрасили ступени, ведущие к салону немецкого автомобильного бренда.