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Экоактивисты залили краской элитные автосалоны Лондона

27 октября 2022 07:04
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Новости Великобритании. Экоактивисты залили краской элитные автосалоны Лондона. Витрины крупнейших мировых брендов превратились в оранжевые полотна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты залили краской элитные автосалоны Лондона-1

Протестующие выступают против безразличия людей и властей к вопросам климатических изменений. По мнению активистов, в мире, где жители голодают и мерзнут, не должны продаваться дорогие авто. Это не первая подобная акция. Ранее альтернативное движение проявилось в Германии. Там облили краской салон английского производителя спортивных машин, а также в кроваво-красный оттенок окрасили ступени, ведущие к салону немецкого автомобильного бренда.

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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