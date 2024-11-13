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Поляки среди самых бедных жителей Европы – данные Евростата

13 ноября 2024 07:45
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Поляки оказались среди самых бедных жителей Европы. Это показывают последние данные опроса, опубликованные Евростатом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки среди самых бедных жителей Европы – данные Евростата-2

Они отражают реальное положение дел в экономике стран ЕС. Только в четырех из них работники зарабатывают меньше, чем в Польше. Варшава почти замкнула список. При этом, по документам, зарплаты в республике пусть несущественно, но растут. На деле этого не видно. Высокая стоимость жизни и инфляция означают, что реальный уровень жизни поляков не увеличивается пропорционально росту номинальных доходов. Отметим, что на вершине рейтинга находится Люксембург – страна в ЕС с наиболее развитой экономикой.

# Новости Польши # Экономический кризис # Кризис в ЕС

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