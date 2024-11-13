Правительство Латвии требует от службы скорой медицинской помощи сэкономить более 1,5 млн евро

Выход нашли в сокращении численности медицинских сотрудников, что, безусловно, скажется на качестве оказываемых услуг. В итоге по всей стране закроют около 70 рабочих мест. Планируется, что теперь по ночам будет дежурить на семь бригад меньше: если сейчас дежурят 150, то останется всего 143. По новым правилам специалисты будут работать по 14 часов вместо 24, а в бригадах вместо трех человек в команде останется по два.