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Правительство Латвии требует от службы скорой медицинской помощи сэкономить более 1,5 млн евро

13 ноября 2024 07:22
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Латвия экономит за счет медиков. Правительство страны требует от службы неотложной медицинской помощи сэкономить более полутора миллионов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Латвии требует от службы скорой медицинской помощи сэкономить более 1,5 млн евро-2

Выход нашли в сокращении численности медицинских сотрудников, что, безусловно, скажется на качестве оказываемых услуг. В итоге по всей стране закроют около 70 рабочих мест. Планируется, что теперь по ночам будет дежурить на семь бригад меньше: если сейчас дежурят 150, то останется всего 143. По новым правилам специалисты будут работать по 14 часов вместо 24, а в бригадах вместо трех человек в команде останется по два.

# Скорая помощь # Новости Латвии

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