Глава ФРГ одобрил дату проведения досрочных выборов в Бундестаг. Они пройдут 23 февраля в случае, если нынешний канцлер страны Олаф Шольц получит вотум недоверия. Проголосовать по этому вопросу депутаты смогут уже 16 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уверены, что распустить парламент все же придется. Учитывая соотношение сил в правительстве, Шольц не сможет заручиться поддержкой большинства. К тому же рейтинг канцлера демонстрирует спад. После новостей о роспуске правящей коалиции уровень одобрения его работы снизился еще на несколько пунктов. Сегодня Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в «светофоре» – так прозвали коалицию у власти. Стороны не смогли найти компромисс в бюджетной, финансовой и экономической сферах. Разногласия вызывают в том числе вопрос дальнейшего оказания помощи Киеву и налоговая реформа.