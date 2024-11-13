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Глава ФРГ одобрил дату проведения досрочных выборов в Бундестаг

13 ноября 2024 07:37
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Глава ФРГ одобрил дату проведения досрочных выборов в Бундестаг. Они пройдут 23 февраля в случае, если нынешний канцлер страны Олаф Шольц получит вотум недоверия. Проголосовать по этому вопросу депутаты смогут уже 16 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ФРГ одобрил дату проведения досрочных выборов в Бундестаг-2

Эксперты уверены, что распустить парламент все же придется. Учитывая соотношение сил в правительстве, Шольц не сможет заручиться поддержкой большинства. К тому же рейтинг канцлера демонстрирует спад. После новостей о роспуске правящей коалиции уровень одобрения его работы снизился еще на несколько пунктов. Сегодня Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в «светофоре» – так прозвали коалицию у власти. Стороны не смогли найти компромисс в бюджетной, финансовой и экономической сферах. Разногласия вызывают в том числе вопрос дальнейшего оказания помощи Киеву и налоговая реформа.

# Выборы # Новости Германии

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