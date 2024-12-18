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Поляки обвиняют премьер-министра в высоких ценах на сливочное масло

18 декабря 2024 07:18
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Продовольственный кризис в Польше. Местные жители обвиняют премьер-министра в высоких ценах на сливочное масло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки обвиняют премьер-министра в высоких ценах на сливочное масло-2

Согласно опросам, главу кабмина виноватым в подорожании этого продукта на треть в сравнении с прошлым декабрем считают более половины респондентов. Сейчас правительство планирует вывести на рынок тысячу тонн данного товара из стратегических запасов. Как отмечают эксперты, стоимость молока в Польше не растет, а значит, речь идет о спекуляциях.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис

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